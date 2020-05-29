Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105117
ALTIN
379.841
DOLAR
6.8278
STERLİN
8.4499
EURO
7.6066
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı

MUĞLA’DAKİ MOTORLU ARAÇ SAYISI 2019 NİSAN AYINDA 498 BİN 251 İKEN BİR YIL İÇİNDE 13 BİN 762 ARTARAK 512 BİN 013’E ULAŞTI

Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı

MUĞLA’DAKİ MOTORLU ARAÇ SAYISI 2019 NİSAN AYINDA 498 BİN 251 İKEN BİR YIL İÇİNDE 13 BİN 762 ARTARAK 512 BİN 013’E ULAŞTI

29 Mayıs 2020 Cuma 12:44
2 Okunma
Muğla’da araç sayısı bir yılda 13 bin 762 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 512 bin 013’e ulaştı.

2019 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 498 bin 251 iken, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında bir artış göstererek 512 bin 013’e ulaştı. Otomobil sayısı 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 211 bin 921’e ulaştı.

Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 211 bin 921 adet otomobil, 9 bin 821 adet minibüs, 4 bin 488 adet otobüs, 74 bin 979 adet kamyonet, 9 bin 666 adet kamyon, 165 bin 761 adet motosiklet, 34 bin 183 adet traktör ve bin 194 adet özel amaçlı araç bulunuyor.

Oransal olarak en fazla artış yüzde 6,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 402 adet ile motosiklette gerçekleşti. 5 bin 204 aracın devri yapıldı.

5 bin 204 taşıtın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 2 bin 862 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 118 adet ile motosiklet, 794 adet ile kamyonet, 199 adet ile traktör, 103 adet ile kamyon, 96 adet ile minibüs, 23 adet ile otobüs ve 9 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

786 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Nisan ayında toplam 786 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 377 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 193 adet ile otomobil, 162 adet ile kamyonet, 43 adet ile traktör, 5 adet ile kamyon, 3 adet ile otobüs, 2 adet ile özel amaçlı taşıtlar ve 1 adet ile minibüs ve geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi
Camiler yeniden ibadete açıldı
Camiler yeniden ibadete açıldı
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Bodrum modern otogarına kavuşuyor
Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Çukura düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Toprakçı yaşlıları ve çocuklarla bayramlaştı
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
Muğla’da jandarma ve polis ekiplerinden ortak denetim
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
92 metrelik mega yat yakıt ikmali için Marmaris Limanına uğradı
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Marmaris’te boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da korkutan yangın
Bodrum'da korkutan yangın
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Ölüdeniz’deki tesislerin su sıkıntısı gideriliyor
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Uçak’tan Engeliler Haftası mesajı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Başkan Paskal’dan Ticari Taksilere Kovid-19 Uyarısı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Milas’ın yeni hastane yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Bodrum çiçeklerle donatılıyor
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Öztürk Ailesi huzur ve mutluluğu toprakta buldu
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Diyanet-Sen Muğla Şubesi, “Başkanımızın da yanındayız”
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim