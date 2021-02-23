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Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı

Muğla’da Aralık ayında 528 bin 276 olan motorlu araç sayısı Ocak ayında 2 bin 500 artarak 530 bin 708’e ulaştı.

MUĞLA 23.02.2021, 11:21
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Muğla’da araç sayısı 1 ayda 2 bin 432 arttı

Muğla’da Aralık ayında 528 bin 276 olan motorlu araç sayısı Ocak ayında 2 bin 500 artarak 530 bin 708’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla genelinde toplam araç sayısı 530 bin 708 oldu.

2020 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 508 bin 809 iken, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 oranında bir artış göstererek 530 bin 708’e ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 3,9 arttı

Otomobil sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 218 bin 893’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 218 bin 893 adet otomobil, 9 bin 586 adet minibüs, 4 bin 396 adet otobüs, 77 bin 815 adet kamyonet, 10 bin 046 adet kamyon, 173 bin 423 adet motosiklet, 35 bin 157 adet traktör ve Bin 392 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 686 adet ile motosiklette gerçekleşti.

7 bin 515 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Ocak ayında Muğla’da toplam 7 bin 515 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 207 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili Bin 338 adet ile kamyonet, Bin 195 adet ile motosiklet, 355 adet ile traktör, 178 adet ile minibüs, 163 adet ile kamyon, 68 adet ile otobüs ve 11 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 bin 270 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Ocak ayında toplam 2 bin 270 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 065 adet ile otomobil yer alırken, ardından 608 adet ile motosiklet, 415 adet ile kamyonet, 89 adet ile traktör, 58 adet ile kamyon, 21 adet ile otobüs, 13 adet ile özel amaçlı araçlar ve 1 adet ile minibüs geldi.
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