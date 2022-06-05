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Muğla’da Anadolu’nun Renkli dans etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Dansları Bölümü tarafından Anadolu’nun renkleri etkinliği düzenlendi.

MUĞLA 05.06.2022, 15:32
Muğla’da Anadolu’nun Renkli dans etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Dansları Bölümü tarafından Anadolu’nun renkleri etkinliği düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte Muğla yöresine ait zeybek, Silifke yöresine ait kaşık oyunları, Kırklareli yöresine ait Trakya, Karadeniz yöresine ait horon, Mardin yöresine ait halay, Balkan yöresine ait modernize, Fethiye yöresine ait teke, Azeri ve Gürcü yöresine ait Kafkas ve semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Anadolu’nun Renkleri etkinliğinde Wind of Anatolia konuk sanatçılar olarak katıldılar. Yaklaşık bir saat süren etkinlik izleyiciler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

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