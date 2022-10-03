Muğla’da amatör spor haftası kutlamaları başladı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Amatör Spor Haftası, Muğla’nın tüm ilçelerinde yapılacak etkinliklerle kutlanacak.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri, Menteşe Cumhuriyet Meydanında Atatürk üstüne Çelenk Sunumu ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanından Atatürk Stadyumu’na kadar Amatör Spor Haftası Yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Stadında Bocce, Ayak Tenisi, Basketbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Judo, Voleybol, Tenis, Hentbol, Hokey, Atletizm ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yürüyüşe 3 Ekim Yürüyüş günü olması nedeni ile Muğla Kızılay Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliği de dahil edildi.