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Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

MUĞLA’DA “AFET BÖLGESİ” İLAN EDİLSİN TALEBİ

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

MUĞLA’DA “AFET BÖLGESİ” İLAN EDİLSİN TALEBİ

29 Mayıs 2020 Cuma 13:01
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Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde, Mayıs ayında hava şartları narenciye bahçelerine zarar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay ve CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, narenciye üreticilerini ziyaret etti.

Milletvekili Burak Erbay, girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle çiftçinin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Milletvekili Erbay, salgın sürecinde yaşanan ciddi problemlerin yanı sıra Mayıs ayı içinde Mersin, Antalya, Adana ve Muğla’yı etkileyen Afrika sıcaklarının narenciye ağaçlarına büyük zarar verdiğini hatırlattı.

Çiçekten meyveye dönme aşamasındaki ağaçların zarar gördüğünü ifade eden Erbay, “narenciye üreticisi çok büyük sıkıntı içinde. Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz narenciye üretiminin yoğun olduğu bir bölge ve burada bu sıkıntı hissediliyor. Zarar gören ağaçları da gidip bahçede inceledik. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Zaten zor durumda olan çiftçinin desteğe ihtiyacı var. Kredi borçlarının ötelenmesi gerekiyor.” dedi.

“Üreticinin her zaman yanındayız”

İlçe Başkanı Evren Tezcan ise üreticinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Hava şartlarından dolayı limon ve portakal ağaçlarının zarar gördüğünü anlatan Tezcan, yaşanan durumun korona virüs sürecinde ekonomik güçlük içinde olan çiftçiye ağır darbe vurduğunu üzüntüyle gözlemlediklerini dile getirdi.

Tezcan, en kısa sürede çiftçinin kredi borçlarının ötelenmesi, faiz borçlarının silinmesi ve bu durumun doğal afet kapsamına alınarak, çiftçiye destek olunmasını beklediklerini vurguladı.

“Afet bölgesi ilan edilsin”

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’in afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçilerin desteklenmesini talep eden Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, üreticiye sahip çıkacaklarını söyledi.

Tuncay, Mayıs ayında yaşanan aşırı sıcaklar ve ardından gelen fırtına dolayısıyla nar, limon ve portakal ağaçlarındaki çiçeklerde yüzde 90’a varan dökülmeler meydana geldiğini belirtti.

Çiftçilerin mağdur olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Tuncay, “bazı çiftçilerimizin bahçelerinde meyve sayılı kaldı. Bölgemizin acilen afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Mağdur çiftçilerimizin borçlarını ödeyebilmeleri için destek talep ediyoruz. Bölgemizdeki belediye başkanlarından, siyasi parti temsilcilerinden ve yetkili kişilerden mutlaka destek istiyoruz. Kendilerini ile de bire bir görüşmeler yapacağız.” diye konuştu.

Ekonomik zorluklarla mücadele eden üreticinin hava şartları nedeniyle de mağduriyet yaşadığını belirten Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü ise, tarımın önemini vurgulayarak, çiftçinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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