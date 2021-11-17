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Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün 1 milyon 605 bin 207 m2 olduğunu açıklarken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değerinin ise 4 milyar509 milyon 435 bin 935 TL oldu.

MUĞLA 17.11.2021, 12:03
Muğla’da 9 ayda 1 milyon 605 m2 alana yapı ruhsatı verildi

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünün 1 milyon 605 bin 207 m2 olduğunu açıklarken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değerinin ise 4 milyar509 milyon 435 bin 935 TL oldu.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 4 bin 856, daire sayısı ise 11 bin 245 olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 1 milyon 202 bin 584 m, konut dışı kullanım alanı 272 bin 342 m, ortak kullanım alanı 130 bin 281 m oldu.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 190 bin 230 m olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 3 milyar 429 milyon 204 bin 480 TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 456, daire sayısı 6 bin 687 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 694 bin 263 m, konut dışı kullanım alanı 375 bin 944 m, ortak kullanım alanı ise 120 bin 023 m oldu.

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