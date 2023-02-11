Muğla’da 7 depremzede tedavi altına alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 depremzede tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 7 depremzede tedavi altına alındı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan yaptığı açıklamada” Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ilinden toplan 7 depremzedemiz hastanemize intikal etti. Depremzedelerimiz gerek ameliyat, gerekse medikal takip ve tedavileri hastanemizde sürdürülecektir. Deprem bölgesinden gelecek olan hastalara hastanemizde gerekli alt yapı çalışmaları hazırlanmış olup tüm sağlık çalışanlarımız can siperhane bir şekilde hizmet vermeye hazırdır” dedi.