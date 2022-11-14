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Muğla’da 68 yaşındaki şahıs evinde ölü olarak bulundu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
MUĞLA 14.11.2022, 13:42
Muğla’nın Menteşe ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Emirbeyazıt Mahallesi’nde bulunan bir dairede yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sadık ErsoyErsoy’dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Eve gelen sağlık ekipleri Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. 68 yaşındaki Ersoy’un kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.