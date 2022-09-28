Muğla’da 5 yaş okullaşmada yüzde 100 hedefine ulaşıldı

Yeni eğitim öğretim yılı sene başı toplantıları çerçevesinde düzenlenen okul ve kurum müdürleri toplantısında eğitimde son bir yılın değerlendirmesini yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, 2021-2022’de Muğla’nın 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaştığını ifade etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve kurum müdürleri ile yeni eğitim öğretim yılı sene başı planlama ve değerlendirme toplantıları düzenlendi. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi çok amaçlı salonunda hafta boyu 8 oturumda devam edecek olan toplantılarda; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve özel öğretim kurumlarının müdürleri ile bir araya geliniyor.

Eğitimde son bir yılın değerlendirildiği ve 2022/2023 eğitim öğretim yılında yürütülmesi planlanan faaliyetler ve projelerin görüşüldüğü sene başı toplantıların ilk oturumu ilkokul müdürleri ile gerçekleştirildi. Eğitim Müfettişleri Başkanı Gökhan Alkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldız Yılmaz’ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını İl Müdürü Emre Çay yaptı.

Tüm okul müdürlerine sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yeni eğitim öğretim yılı dileyerek konuşmasına başlayan İl Müdürü Emre Çay, eğitimde son bir yılın değerlendirmesini yaptı. İl Müdürü Çay “2021-2022 eğitim öğretim yılını yüz yüze eğitim yaparak sorunsuz bir şekilde tamamladık. Okullarımızın açık olması sayesinde hızlı normalleşmeyi sağladık. Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in de ifade ettiği gibi ‘Eğitimin sekteye uğramasının telafisi olmaz.’ düşüncesiyle okullarımızı açık tutmak için pandeminin zor şartlarında çocuklarımız için özveriyle çalıştınız, çabaladınız. Gayretli çalışmalarınız için tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmen motivasyonunun önemine dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, “Eğitimde en etkili kişi öğretmendir. Öğretmenimizin gönlünde yer etmeyen hiçbir proje, hiçbir program başarılı olamaz. Öğretmenlerimiz okullarında, öğretmenler odasında kendilerini, aile ortamında gibi huzurlu hissetmeli. Öğretmenler odası, okulun kalbi gibidir. Burada ritim bozulursa tüm okulun ahengi, uyumu bozulur. Öğretmenlerimize her konuda destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde yürüttüğü Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’nin başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çeken İl Müdürü Emre Çay, “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesinde 75 okulumuzun bakım, onarım ve tadilatı tamamlanmıştır. Projesinde ayrıca 62 anasınıfı ve 5 derslikli bir anaokulu açılmıştır” dedi.

Muğla’nın 5 yaş okullaşma oranında yüzde 100 hedefine ulaştığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Okul Öncesi Eğitim seferberliğinde, Bakanımız Mahmut Özer’in ifade ettiği 5 yaş okul öncesi okullaşma oranının ülke genelinde yüzde 100’e ulaştırılması hedefi doğrultusunda, valimizin destek ve himayelerinde yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizde 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı 100’e yükseldi. Bu yıl da aynı hedefe ulaşacağımıza inanıyor özverili çalışmalarınız ve çabalarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri yürekten alkışlıyorum” dedi.

İl genelinde yürütülen OkurGezer Projesi ile 13 ilçede 50 yazarın 7 bin 500 öğrenci ile buluşturulduğunu vurgulayan İl Müdürü Emre Çay projenin bu yıl okur, gezer ve yazar olacağını, öğrencilerimizin yazarlık deneyimlerini arttırmayı hedeflediklerini ifade etti.

LGS’de Muğla’nın başarı grafiğinin her sene arttığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay “LGS sınav puanı ortalamamız 287,92’den 2022 yılında 310,38’e çıktı. Türkiye ortalamasından yüzde 25 daha fazla artış ortalamasına ulaşıldı. Bir önceki seneye göre 7 puanlık bir artış gösterdik, bu başarıdan dolayı her birinizi kutluyorum” dedi.

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Okul Temelli Mesleki Eğitim uygulamasına da değinen İl Müdürü Emre Çay, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimize, istedikleri alan ve konularda uzman kişilerce, görev yaptıkları okullarında eğitim verileceğini bununla ilgili taleplerin okul bazlı olarak alınmaya başlandığını ifade etti.

Bilim ve Sanat Merkezi sayısının 6’ya, e-sınav Merkezi sayısının 7’ye, Rehberlik ve Araştırma merkezi sayısının 4’e çıkarıldığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, Mesleki Eğitim Merkezlerinde kayıtlı çırak-kalfa sayısının 10 bin rakamına ulaştığını söyledi. Bu merkezlerimizden mezun olan gençlerimizle istihdama da olumlu yönde katkı sağlanacağını belirten İl Müdürü Emre Çay, Muğla’da sektörün teknik ara eleman ihtiyacının karşılayacağına inandığını ifade etti.

Hafta boyu devam edecek olan toplantılarda, okul müdürlerine eğitim planlama, denetim, ölçme değerlendirme ve projeler konularında seminer veriliyor.