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Muğla’da 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN UNSURLARINCA GERİ İTİLEN 47 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.
MUĞLA 04.04.2023, 10:05
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.