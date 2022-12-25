Muğla’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Milas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Muğla’nın Milas ilçesi merkezli saat 19.13’te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Milas ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de kısa süreli hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.