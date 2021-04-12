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Muğla’da 25 suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla’nın Milas İlçesinde ikisi cinsel taciz olmak üzere 25 suçtan aranan H.A isimli şahıs Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA 12.04.2021, 17:56
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Muğla’da 25 suçtan aranan şahıs yakalandı

Muğla’nın Milas İlçesinde ikisi cinsel taciz olmak üzere 25 suçtan aranan H.A isimli şahıs Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 25 suçtan (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık-8, Hırsızlık-3, Konut Dokunulmazlığını İhlal-10, Mala Zarar Verme-2, Cinsel Taciz-2) arama kararı bulunan H.A. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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