Muğla’da 2024 kapasiteli Turgutreis Öğrenci Yurdu açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla Sıtkı Koçman öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayacak 5 bin 400 kapasiteli öğrenci yurdunun 2 bin 024 kapasiteli bölümü açıldı ve öğrenciler yurtlara yerleştirildi.

Menteşe Kötekli Mahallesi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üst kısmında bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurduna bugün sabah saatlerinden itibaren öğrenciler gelmeye başladılar. Bin 500 erkek öğrenci ve 524 kız öğrencinin yerleştiği yurtta, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman gelen öğrencileri çiçeklerle karşıladılar. Yurda yerleşen ilk öğrenciler yurda yerleştikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini açıkladılar.

Veliler ise, “Oğlumun yurda kaydettirdim. Yurdu gezdim. Gerçekten yurt 5 yıldızlı oteli aratmayacak şekilde. Buradaki personelimize, bu yurdun yapımında emeği geçen özellikle Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün hoşgörüsüne ve bizleri kapıda karşıladığı için teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimize de böyle bir eseri bıraktıkları için Allah razı olsun” dedi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bugün itibariyle 2024 kapasiteli birinci etap öğrenci yurdunu hizmete sunmuş olduklarını belirterek “Bin 500 erkek, 524 kız öğrencimiz bugün itibariyle yurtlarımıza yerleşti. Gençlerimize bugün itibariyle bu imkân sunulmuş olsa da çalışmalarımız devam etmekte. Yılbaşına kadar, hatta daha önce 2024 kapasiteli bir yurdumuz daha hizmete girecek. Şu anda herhangi bir barınma sorunu yok, tüm öğrencilerimiz yerleşmiş durumdalar. Diğer öğrenci yurdumuzun açılmasıyla birlikte ise yurt kapasitesinin, başvuran ve talep eden öğrencilerden daha fazla olacağını söyleyebiliriz

Önümüzdeki yıl Bin 350 kişi kapasiteli bir yurdun daha hizmete gireceğini belirten İl Müdürü İlman, aynı bölgedeki yurtların kapasitesinin 5 bin 400 kişilik kapasiteye ulaşacağını açıkladı.