Muğla’da 2023 yılının ilk bebeği erkek

Muğla’da 2023 yılının ilk bebeği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde Emine ve Ramazan Şahin ailesinin ikinci bebekleri olarak erkek bebek dünyaya geldi.

Gece 03.03’de dünyaya gelen ve anne Emine Şahin’in normal doğumla 3090 gr ve 50 cm olarak dünyaya getirdiği erkek bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.