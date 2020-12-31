Muğla’da 2020’in son gününde de trafik denetimleri sürdü

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi saat 21.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Türkiye’nin birçok bölgesinden yılbaşı tatili için özel araçları ile Muğla’ya gelen sürücüler Muğla’nın tüm giriş ve çıkışlarında trafik ekipleri tarafından sıkı denetime tabi tutuldu.

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi Muğla’nın turistik ilçelerinde ikinci konutu bulunan, aileleri Muğla’da olan vatandaşlar yeni yılı Muğla’da karşılamak için başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropol illerden Muğla’ya geldi.

Muğla’ya Milas, Yatağan, Menteşe ve Fethiye ilçelerinden giriş yapan sürücüler Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kurallarına uymaları yönünde hem uyarıldılar, hem de başta GBT sorgulaması, emniyet kemeri gibi kurallara uyup uymadıkları denetlendi.

Marmaris, Datça ve Fethiye gibi Muğla’nın turistik ilçelerinin tek geçiş noktası olan Gökova kavşağında Muğla Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri sürekli denetim gerçekleştirirken, Covid-19 tedbirleri kapsamında araç içinde maske ve mesafe konusunda da sürücülere uyarıda bulundu. Sürücülerin özellikle maske konusunda duyarlı olduğu görülürken, araç kullanırken cep telefonu ile görüşmemeleri, emniyet kemerini takmaları konusunda uyarıda bulundular.