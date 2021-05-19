Muğla’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Menteşe Cumhuriyet Meydanında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılımıyla çelenk sunma töreni ile başladı. Törende çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kutlamalarını daha renkli hale getirmek adına ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla protokol üyelerine 102 balon verilerek gökyüzüne bırakıldı. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bayraklar ve balonlarla süslü araçlar Menteşe sokaklarında müzik eşliğinde gezdi.

Başkan Gürün, Bayrak Dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını daha renkli hale getirmek adına ev ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıtımı yaptı. İlk bayrak dağıtımını da Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Başkan Gürün, esnaflara vitrinlerine asılmak üzere, hane sahiplerine de pencere ve balkonlara asılmak üzere Türk Bayraklarını takdim etti.