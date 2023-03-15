Muğla’da 18 Mart Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler ödülünü aldı

Muğla’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Muğla’da ilkokullar arası düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü tarafından takdim edildi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, ”Yarışmada derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz “ifadesi kullanıldı.