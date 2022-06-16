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Muğla’da 164 bin 658 öğrenci karne alacak

17 Haziran’da sona erecek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Muğla genelinde 777 okulda toplam 164 bin öğrenci karne alacak.

MUĞLA 16.06.2022, 13:35
Muğla’da 164 bin 658 öğrenci karne alacak

17 Haziran’da sona erecek 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Muğla genelinde 777 okulda toplam 164 bin öğrenci karne alacak.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı karne töreni Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Âlim Yılmaz İlkokulu - Ortaokulunda gerçekleştirilecek.

Muğla il genelinde 777 okulda, 14 bin 005 öğretmen, 145 bin 588’i devlet, 19 bin 070’i özel okulda olmak üzere toplam 164 bin 658 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıkacak.

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