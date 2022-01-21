Muğla’da 160 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

21 Ocak 2022 Cuma günü 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle Muğla genelinde resmi-özel 778 okulumuzda, 160 bin 621 öğrenci ve 12 bin 614 öğretmenimiz yarıyıl tatiline girdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının kapanışı ve karne töreni Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın katılımı ile Menteşe Kötekli Salih Zeki Gür İlkokulu-Ortaokulunda gerçekleştirildi. Törende Vali Tavlı’nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay katıldı.

Karne dağıtımı için sınıfları ziyaret eden Vali Tavlı ve protokol üyeleri, bu yıl ilk kez karne alacak olan anasınıfı ve 1’inci sınıf öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfta öğrencilerle yakından ilgilenerek tatillerini iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Tavlı, öğrencilere başarılarının devamını diledi, öğretmenlere de teşekkürlerini iletti. Ardından öğrencilere karneleri ile birlikte hediyeler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilere “Tatilinizi dinlenerek, ailenizle, arkadaşlarınızla değerli zamanlar geçirerek, kitap okumanın tadına vararak, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılarak geçirmenizi diliyorum” dedi.

21 Ocak 2022 Cuma günü başlayan yarıyıl tatili 7 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erecek. Öğrenci ve öğretmenler, 7 Şubat Pazartesi günü, ikinci dönem için ders başı yapacak.