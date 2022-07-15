Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi ardından şehitlik ziyaret gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanında fidan dikim ve şehitlik ziyaretine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıvekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, kurum müdürleri ile STK temsilcileri Katıldı.

Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Fidan dikiminden sonra Şehir Yeni Mezarlığındaki Şehitlik ziyareti yapılarak şehitlerimiz için dua okundu.