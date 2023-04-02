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Muğla’da 15 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE 15 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI
MUĞLA 02.04.2023, 18:18
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi’nde üzerindeki bir arazide bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki içi su dolu kuyu içerisine yavru kedi düştü. Kediyi fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyu içerisindeki kediyi kurtardı. Barınak görevlilerine teslim edilen kedi, koruma altına alındı.