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Muğla Ziraat Odalarından ortak talep

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapıldı.

MUĞLA 28.10.2021, 11:38
Muğla Ziraat Odalarından ortak talep

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ başkanlığında yapıldı.

Menteşe Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ilçe Ziraat Odası Başkanları bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve sorunları masaya yatırdılar. Toplantı sonrası oy birliği ile alınan kararlarda arasında tarımsal alanlara yapılan kaçak villa tipi Bongalov evler, gübre fiyatları, kilo bazında buğdaya ve pamuğa verilen desteklemelerin yaş sebze ile meyveye verilmesi konusunda kararlar alındı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu sonuç bildirgesinde, “İlimiz genelinde pandemi döneminde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan Bungalow ve Villa tarzı kaçak yapılaşmalar her geçen gün artmakta ve tarımsal alanlar betonlaşmakta olup, bu tür yapılan kaçak yapıların acilen önüne geçilerek tarımsal alanlarımızın korunması için tedbirlerin acilen alınması gerekiyor. 2020-2021 yıları arasında tarımın ana giderleri olan akaryakıt, zirai ilaç, fide, tohum, yem ve gübreye yüzde 200, yüzde 350 oranında zam gelmiş olup, çiftlerimiz çok zor durumda kalmış, arazilerini ekemez duruma gelmiştir. Pandemi dönemini göz önünde bulundurarak üretimin devam etmesi için geçici olarak çiftçilerimizin güncel fiyatlar üzerinden acil olarak yüzde 50 desteklenmesi gerekiyor. Kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş meyve ve sebzeye de verilmesi, havza bazlı destekleme kapsamında desteklenen dane mısır, hububat, zeytinyağı ve pamuk alanlarında belirtilen dekara verim miktarları çok düşük belirlendiğinden üreticilerimiz hak ettikleri prim miktarlarını alamamaktadır. Pirim değerlerinin bizzat Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından sahalarda tespit edilip çiftçi mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Tarım satış kooperatiflerine ürün satışı için Büyükşehir hallerinden üreticiden tüketiciye aracısız ürün satışı kooperatiflerince gerçekleştirilebilmesi için kira bedeli alınmadan hal bünyesinde yer tahsis edilmesi gerekir” denildi.

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