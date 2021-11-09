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Muğla Ziraat Odalarından limon üreticisine destek çağrısı

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, limon üreticilerinin sorunlarına yönelik yapılan basın açıklamasında limon üreticilerine destek verilmesi gerektiği belirtildi.

MUĞLA 09.11.2021, 17:13
Muğla Ziraat Odalarından limon üreticisine destek çağrısı

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, limon üreticilerinin sorunlarına yönelik yapılan basın açıklamasında limon üreticilerine destek verilmesi gerektiği belirtildi.

Ortaca Ziraat Odası binasında bir araya gelen Ziraat Odası Başkanları bölgelerinde yaşanan gelişmeler ve sorunları masaya yatırdı. Toplantı sonrası oy birliği ile alınan kararlar duyuruldu.

Kurul adına açıklama yapan Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, Muğla’nın en önemli narenciye üretim bölgesi Ortaca ve Dalaman’da yaklaşık 100 bin ton limon üretimi yapıldığını aktardı.

Bölge çiftçisinin artan maliyetler ve düşük fiyat nedeni ile çok zor durumda olduğunu açıklayan Tuncay; “Ortaca’da 80 bin ton, Dalaman’da 20 bin ton enterdonat limon üretimi yapılıyor. Bölge çiftçimiz bu sene satış pazarı bulamadı, bulsa bile düşük fiyattan satış yapmak zorunda kaldı. Bölgede 2020’de limon satış fiyatı 3 liradır. Bu sene bölge tüccarları limon alımına yanaşmadı, limonların yarısından fazlası dalında kaldı. Çiftçinin limon üretim maliyeti 1 lira 60 kuruş ile 2 lira arasında değişiyor. Son bir yılda çiftçilerimizin üretimde kullandığı ilaç, gübre gibi girdilerin maliyetleri arttı. Dolayısıyla bu sene çiftçi hiçbir kazanç elde edemeyeceği için mağdur durumdaydı, bu seneki birçok çiftçimiz geçen yıl yaşanan aşırı sıcak hava nedeni ile zaten mağdur durumdaydı.” diye konuştu.

Rusya ihracatındaki kotanın limon satışlarını olumsuz yönde etkilediğine değinen Ziraat Odası Başkanı Tuncay; “Çiftçilerimiz bu seneki kazançsız fiyat durumu ile bankaya borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Fiyat dengesizliğinin ve tüccarlardan talep görmemesinin nedeni 2 yıl önce Rusya ihracatına konulan kotadır. Bir an önce Rusya ile aradaki problemler çözülmeli ve Rusya’ya giden tırların gümrüklerde uzun süre bekletilmesinin önüne geçilmelidir.” dedi.

“Taban fiyat uygulanmalı”

Çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için her yıl masraflar hesaplanarak yaş meyve ve sebzede taban fiyat uygulamasına geçilmesini talep ettiklerini belirten Tuncay, dünyadaki limon pazarının arttırılması gerektiğine de dikkati çekti.

Limon üreticilerinin yaşadıkları sıkıntıyı atlatabilmeleri için desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Tuncay, açıklamasına şu sözlerle devam etti; “Acil olarak İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve doğu bölgelerimizde limon tüketimi alışkanlığı az olduğu için, o bölgelerimizde devletimiz eliyle daha önce patates, soğan örneğinde olduğu gibi okullarda limon dağıtımı yapılmalı. Sağlık için limon tüketimini arttırmalıyız. Limon üreticilerimizin bu seneki sıkıntıyı atlatabilmeleri için gerekirse bu seneye mahsus fatura karşılığı aldığı mazot, ilaç ve gübrenin devletimiz tarafından yüzde 25 desteklenmesi, daha önce verilen desteklerin dekar değil de tonaj bazlı olması, daha önce ihracatçıya verilen ihracat desteğinin verilmeye devam etmesi ve farklı ülkelerdeki ticari ataşelerimizle koordine sağlanıp dünyadaki limon pazarının arttırılması gerekiyor. Çiftçilerimizden gelen talep ve şikayetler doğrultusunda bu durumun Türkiye İhracatçılar Birliği ve gerekli bakanlıklarla bir an önce konuşulup çözüme ulaştırılmasını istiyoruz.”

Toplantıya, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin katıldı.

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