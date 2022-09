Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurumu Menteşe Ziraat Odası ve Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ Başkanlığında toplandı. Menteşe Ziraat Odası ev sahipliğinde düzenlenen Muğla İli Ziraat Odaları, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Muğlalı çiftçilerinin yaşadığı sorunlar tartışıldı ve çözüm yolları arandı. Toplantı esnasında çiftçilerin genel sorunları maddeler halinde listelenerek rapor oluşturuldu.

Menteşe Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, koordinasyon kurulu toplantısından alınan kararlar hakkında yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde pandemi döneminde tarımsal alanlarda kaçak ve imara uygun olmayan bungalov ve villa tarzı kaçak yapılaşmalar her geçen gün artarken tarımsal alanlar da her geçen gün betonlaşıyor. Bu çerçevede yapılan kaçak yapıların acilen önüne geçilerek tarımsal alanlarımızın korunması için acilen tedbirler alınacak. 2020, 2021 ve 2022 yılları arasında tarımın ana giderleri olan akaryakıt, zirai ilaç, fide, tohum, yem ve gübreye yüzde 200 ile 350 oranında zam gelirken, çiftlerimiz çok zor durumda kalmış ve arazilerini ekemez duruma gelmiştir. Pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak üretimin devam etmesi adına geçici olarak çiftçilerimizin güncel fiyatlar üzerinden acil olarak yüzde 50 desteklenmesi gerekmektedir. Yeni çıkacak hal yasasında komisyonculara uygulanan kanunun aynı şekilde ihracatçıya da uygulanarak, ürünü aldığı hallerde teminat verme işlemi uygulanmalı. İlimizdeki Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlaması ise bölgeye uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Tarımsal alanlarda elektrik altyapısının oluşturulabilmesi ve alternatif tarımın geliştirilmesi için enerji alt yapısının oluşturulması, tarımsal üretim yapan üreticilerden elektrik fatura ödemelerinin ise 6 aylık dönemlerde hasat sonunda ödenmesi sağlanmalıdır. Muğla ili ve ilçelerinde sulama gölet ve barajların yapımının hızlandırılması ve yarım kalan sulama göletlerinin yapımı için ödenek ayrılarak yapımı devam ettirilmeli. İlimiz her ne kadar turizm ili olarak bilinse de nüfusunun yüzde 70’i tarımla uğraşıyor ve tarımın içerisinde de hayvancılık önemli bir yer tutuyor. Son yıllarda da özellikle genç çiftçilerin bu alana yatırım yapması nedeniyle diğer bölgelere yapılan destek ve teşvikler dahiline ilimizin alınması noktasında büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlar Kurulumuzda görüşülerek 26.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ülkemizin aşağıda belirtilen bölgeleri için yapılacak olan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi programına, ilimizin yapılan destek ve teşvikler dahiline alınması gerekmektedir. İlimizin bu programa alınması bölge ekonomisi ve üretim açışından çok büyük fayda sağlayacaktır. Zorunlu hallerde çiftçilerimiz kendi Traktör ve Römorkları ile kendi yükünü taşımak istediklerinde Karayollarını kullanmak zorunda kaldıklarından ağır cezalar ile karşılaşmaktadır. Çiftçilerimize F.B.C.D. sınıfı sürücü belgeleri ile traktör kullanımına izin verilmektedir. Ancak Römork takmak zorunda kalan çiftçilerimizden ikinci bir sürücü belgesi istenmesi zaten sıkıntı içinde olan çiftçilerimize ek maliyet yüklemektedir. Talebimiz Traktörü kullanabilen çiftçi aynı sürücü belgesi ile traktör ruhsatlarına römork takabilir kaydını yaptırarak römorklu olarak kullanabilmelidir. Toplantı sonrası için Muğla Valiliği’nden alınan randevu neticesinde oda başkanlarımız Valimiz Orhan Tavlı ile Valilik Toplantı Salonu’nda çiftçilerimizin sorunları adına görüşme düzenledi. Başkanlarımızca hazırlanıp bir örneği Valimize de verilmiş olan, genel çiftçi sorunları detaylı listesi, Valimiz ile istişare edilerek sorunlar üzerine yapılacak çalışmalar değerlendirildi” ifadelerine yer verdi.