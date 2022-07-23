Muğla Valisi Tavlı’dan ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günümüzde medyanın demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında, "Demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz önünde bulundurmaları, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır. Orman yangınları açısından en kritik süreci yaşadığımız son yıllarda ilimizde ormanlık alanlarda çıkan yangınları söndürmek için devletimiz tüm kurumlarını ve imkanlarını seferber etmiştir. Orman yangınlarıyla cansiparane mücadele eden, yeşil vatan için canını ortaya koyan Orman Teşkilatımıza, sahada fedakarca görev yapan kamu kurumlarımızın çalışanlarına ve vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Bu süreçte sosyal medyada bilgi kirliliğine neden olan paylaşımların önüne geçilmesi, halkın doğru haber alması ve devlet büyüklerimizin açıklamalarının kamuoyuna duyurulması amacıyla gece gündüz demeden fedaaârca ve özveriyle görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; çok zor koşullarda dahi gazetecilik mesleğinin getirdiği sorumluluğun bilinciyle toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek için çaba gösteren değerli basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.