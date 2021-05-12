Muğla Valisi Orhan Tavlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramında uygulanan tam kapanma sürecinin gelecekte iyi günlerin habercisi olması açısından tüm vatandaşların bu sürece katkı vererek Bayramda evde sevdikleri ile kalmalarını istedi.

Vali Tavlı, “Hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın doruk noktasına ulaştığı, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı uğurlamanın hüznü ve bu mübarek ayın sonunda bayrama huzur ve güven ortamı içerisinde ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin hayatında çok özel ve anlamlı bir yeri olan bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Hayatımıza bereket katan Ramazan Bayramı’nı fırsat bilerek, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde yansıtıp, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde yaşatmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı’nı tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, geçmiş bayramlardan farklı olarak evlerimizde geçirmek durumundayız. Sevdiklerimizle tekrar bir arada olmak ve sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak için evlerimizde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Salgın riskini en aza indirmek için tedbirli ve temkinli davranmaya devam edelim. Alınan kurallara uyalım, maske, mesafe ve temizlik hassasiyetine riayet edelim. Gayret ve sabırla, dayanışma içinde inşallah en kısa sürede bu süreci geride bırakacak, sevdiklerimizle huzur, sevinç ve coşku içinde daha nice bayramları, güzel zamanları sağlıklı günlerde paylaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Muğlalı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.