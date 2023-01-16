Muğla Valiliği tarafından EMİTT 2023 Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, bu yıl 26’ncısı yapılacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) hazırlıkları değerlendirildi.

İlk hazırlıkların ele alındığı toplantıda fuarın her yıl tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acentelerin katıldığı EMITT fuarına Muğla; Agro Turizm, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Kültür Turizmi ve Deniz Turizmi gibi dört mevsim turizm çeşitliliğiyle katılacak.

08-11 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan fuar öncesi düzenlenen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları M. Suphi Olcay, İsmail Soykan, Ayhan Yazgan, Ali Yılmaz, Murat Sarı, Murat Kahraman ile Mehmet Eriş Katıldı.