Muğla Üniversitesi Ormancılık Bölümü öğrencileri gelecekteki mesleklerinin inceliklerini duayenlerden dinledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü öğrencileri Kariyer Günleri çerçevesinde mesleğin duayenleri ile bir araya geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürülüğü’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde öğrenciler mesleğin alandaki inceliklerini öğrendi.

Program çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Müdürü Ömer Kahraman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kavaklıdere Şehit Mustafa Alper Meslek Yüksek Okulu’nda Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü’nü tercih eden 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Ormanlarda ve milli parklarda çalışma şartlarından doğada tabiatın güzelleştirilmesi ve güzelliklerin korunması için yapılan çalışmaların zorluğu kadar keyif verici güzelliklerinin de anlatıldığı etkinlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ömer Kahraman, gençlere mesleki deneyim, bilgi ve tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin sorularının da cevaplandırıldığı buluşmada başta Muğla yöresi olmak üzere Türkiye’nin doğal güzellikleri misafirlere tanıtıldı.