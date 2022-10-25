Muğla Türdü 100. Yıl İlkokulu’nda normal eğitime geçildi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen güçlendirme, büyük onarım ve yenileme çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Güçlendirme ve büyük onarım çalışmaları Haziran ayında başlayarak 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Türdü 100. Yıl İlkokulu’nda normal eğitime geçildi.

Daha önceki yıllarda deprem analizi yapılıp güçlendirme çalışması yapılan Türdü 100. Yıl İlkokulu ana binasının güçlendirme ve büyük onarımı, Eylül ayı başında sona ermiş, öğrenciler yenilenen okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılına, ikili öğretimle başlamıştı. İlkokul ve ortaokulun kullandığı ek binada yapılan çalışmaların Eylül ayı sonunda tamamlanmasıyla birlikte okulda normal eğitime geçildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yenilenen haliyle güvenli ve modern bir eğitim yuvasına dönüşen Türdü 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okulun baştan sona yenilenen sınıfları, atölyeleri, lavaboları ve sosyal alanlarında incelemelerde bulunan İl Müdürü Emre Çay, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Muğla’ya yakışır eğitim ortamlarına dönüşmesi adına başlatılan çalışmaların meyvesini birer birer verdiğini ifade eden İl Müdürü Emre Çay “Bakanlığımız öncülüğünde, Valiliğimiz himayelerinde okulumuzun güçlendirme, büyük onarım, bakım ve yenileme çalışmalarını eğitim öğretimi aksatmadan tamamladık. Yapılan büyük onarım çalışmaları yanında okulumuzun masa ve sıraları da dahil olmak üzere alt yapısı da baştan sona yenilendi. Bu süreçte bize olan destekleri için Bakanımıza ve Valimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İlimiz genelinde büyük onarım çalışmalarına devam eden okullarımızda da hızlı bir şekilde eğitim öğretime başlamayı hedefliyoruz. Bizlere gösterdikleri anlayış için velilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Muğla’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.