Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye 3’üncüsü oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sertifika Töreni, TOBB konferans salonunda gerçekleşti. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası yapılan denetleme sonrasında, TOBB’a bağlı 181 Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türkiye 3’üncüsü oldu.

Akreditasyon Sertifika törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz ile 181 Ticaret ve Sanayi, 57 Ticaret, 12 Sanayi ve 2 Deniz Ticaret Odaları ile 113 Ticaret Borsası başkanı katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada söz konusu sertifikanın oda ve borsaların verdiği hizmetin bir belgesi olduğunu söyledi. Akreditasyon denetim sürecini başarıyla tamamlayan 150 oda ve borsanın akreditasyon sertifikalarını alacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa temsilcilerinden bu belgelerini asmalarını rica etti.

Türk iş dünyasının başkanı olarak, Avrupa’da, Asya Pasifik’te, İslam ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetleri’nde oda başkanlığı ya da yönetim kurulu üyeliği yaptığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, salgın dönemini dünyaya kıyasla Türk iş dünyasının en az etkiyle atlattığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların hizmet kalitesi anlamında, Londra, Paris, Berlin’deki oda-borsa seviyesine ulaştığını vurgulayarak, tüm dünyaya sistemi ihraç edecek konuma geldiklerini ifade etti.

"Yeni akreditasyon standardını belirledik"

Hisarcıklıoğlu, şu an 365 oda ve borsadan 278’inin akredite edildiğini, 35’inin de sürecinin devam ettiğini belirterek, tüm oda ve borsaların akredite olmasını hedeflediklerini söyledi.

Talep ve görüşler doğrultusunda yeni hedeflere uygun, yeni bir akreditasyon standardı belirledikleri bilgisini veren Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Ticaret, e-ticaret ve dış ticaret, sanayi-üretim, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetleri, sosyal sorumluluk, turizm ve coğrafi işaret gibi yerel değerlerin tanıtımı, istihdam ve mesleki eğitim gibi konular da artık standardın yeni dönemde bir parçası haline geldi. Akreditasyon sisteminde tam puan 65’ti, şimdi tam puanı 100’e çıkarıyoruz. Geçmişte puanlarınıza göre A, B, C olarak sınıflanıyordunuz. Artık puanlarınıza göre 5, 6 ve 7 yıldızla sınıflanacaksınız. Yani A sınıfı akredite olanlar, bundan sonra 7 yıldızlı oda-borsa haline gelmiş olacak. Odaların ve borsaların akreditasyon sistemlerini birbirinden ayırıyoruz. Borsalar, artık kendilerine özgü bir standartta, asli borsacılık hizmetleri bazında denetlenecekler."

Kriterleri zorlaştırarak, oda-borsalara yeni ve daha yüksek bir hedef verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, akreditasyon sisteminin 20. yılında oda ve borsaları bir üst lige daha çıkarmayı amaçladıklarına vurgu yaptı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ise konuşmasında, hizmet kalitesinin belirli bir standarda bağlandığını gösteren akreditasyon töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oda ve borsaların gümrükler ve bakanlıkla yakından ilgili olduğunu ifade eden Uçarmak, oda ve borsalarda verilen akreditasyonun, hizmet kalitesini belirli bir noktaya getirmesiyle ticari hayatı kolaylaştıracağını, oda ve borsalara disiplin kazandıracağını bildirdi.

181 Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde MUTSO Türkiye 3’ncüsü oldu

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) 2021 yılında belge yenileme denetimleri sonucunda başarı göstererek A Sınıfı Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan MUTSO, son yapılan denetimler sonucunda 181 Ticaret ve Sanayi Odası arasında Türkiye 3’ncüsü olduğu açıklandı.

MUTSO’nun plaketini Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, MUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Öcal, Mehmet Dişcigil, Mehmet Çahan, Genel Sekreter Mehmet Çüçen ve Meclis Üyeleri Pınar Canan Topuz, Zekai Çakmak, Cumhur Bişen, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz’un elinden aldılar.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Türkiye 3’ncülüğünün kazanılmasında emeği geçen tüm personelime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.