Muğla tarihini fotoğrafladılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Muğla’yı Fotoğraflıyoruz’ adlı fotoğrafçılık atölyesi düzenledi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 18 Ocak’ta başlayan temel fotoğrafçılık atölyesi sone erdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Fotoğrafçılık Atölyesi’ ne katılan kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı. Fotoğrafçılık Atölyesinin ilk ve ikinci eğitimlerinde yer alan katılımcılarında yer aldığı uygulama gezisinde fotoğraf severler öğrendikleri teknikleri uygulama olanağı buldu. Fotoğrafçılar, Fethiye Kayaköy ve Sanklıkent’in güzelliklerini fotoğrafladılar. Fotoğrafçılık Atölyesinde eğitimleri İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Başkanlığı da yapmış olan eğitmen Şahin Dirican verdi.