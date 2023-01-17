Muğla sokakları okur-gezer projesi ile şenleniyor

Muğla’nın tarihi sokaklarında, konak ve çarşılarında gezerek şehrin kültürel dokusunu keşfeden öğrenciler gözlemlerini kaleme aldıkları hikayelerinde bir araya getirdiler. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okur-Gezer Yazar Projesi, her hafta farklı bir etkinliği öğrencilerle buluşturuyor. Düzenlenen tarihi, kültürel ve sosyal etkinliklerle Muğla’nın gençlerine iyi bir okur olmanın ötesinde yazarlık deneyimleri de kazandırıyor.

Okur gezer yazar etkinliğine katılan öğrenciler "Şehrin Sesleri" teması ile yazacakları hikayeler için tarihi Arastayı eski Muğla sokaklarını ve pazar yerini projeye rehberlik eden öğretmenlerinin eşliğinde gezdiler. Buralarda bakırcı, demirci, yağcı, kuru kahveci, köfteci gibi çok çeşitli meslekleri yarım asrı aşkın bir zamandır babadan oğula devam ettiren esnafla sohbet ettiler, hikayelerini dinlediler.

Bir dönemin büyük ticari bölgesi kabul edilen 6 asırlık tarihi Arasta çarşısını, Muğlalı Mevlevi Hoca Mustafa Efendi tarafından 1865 yılında yaptırılan Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesini, pazar yerini ve Muğla sokaklarını gezen öğrenciler, sonra bu gözlemlerine dair yazılarını yazmak üzere Konakaltı Kültür Merkezinde bir araya geldiler.

Gözlemlerini, yaşadıkları şehrin seslerinden aldıkları ilhamla birleştiren öğrenciler, tarihi han olan Konakaltı Kültür Merkezinde masalara konulan nergisler eşliğinde güzel bir ortamda bulunmanın keyfini yaşayarak “Şehrin Sesleri” temalı hikayelerini kağıda döktüler. Etkinlikte öğrenciler hikayelerini tamamlayarak arkadaşları için seslendirdiler. Programda Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, okuduğu şiirlerin dizeleriyle öğrencilere Muğla’yı anlattı.

Projenin "Yazarlık Atölyeleri" etkinlikleri, il çapında 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde hikaye, deneme, şiir türlerinde ve ülkemizin çok önemli yazarlarının katılımıyla devam edeceği belirtildi.