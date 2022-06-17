Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden ‘Öğrenci Genel Memnuniyet’ anketi

Kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Rektör Hüseyin Çiçek’in göreve gelmesinin ardından bilimsel araştırma projeleri, AR-GE çalışmaları, Marka Dersler programı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Dijital Oyun Tasarımı, Dil ve Konuşma Terapisi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi sektörel eğilime ve çağın gereklerine uygun birçok yeni bölüm ve programı üniversiteye kazandırdıklarını belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrenci memnuniyetini de ön planda tuttuklarını açıkladı.

Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyetinde ilk 10 Üniversite arasında yer aldıklarını açıklayan Rektör Çiçek, “Diş Hekimliği, İslami İlimler, Veteriner ile Mimarlık Fakültelerini ilk öğrencileri ile buluşturmanın yanı sıra Türkiye’de marka olmasını hedeflediğimiz Hukuk Fakültemize öğrenci alabilmek için harekete geçtik. Ders müfredatlarının kariyer odaklı, toplumsal ihtiyaçları gözeten bir anlayışla oluşturulmasını sağladık. Lisansüstü Program sayısını 97’den 172’ye, Akredite Program Sayısını ise 6’dan 27’ye çıkardık. Gururla ifade edebilirim ki bu kulvarda ülkemizin liderleri arasına konumlandık. Dijitalleşme çalışmalarımız çerçevesinde uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilerek, bu alanda üst üste iki kez ilk 10 üniversite arasında yer aldık. Elbette bunca gayretin neticesi olarak öğrenci memnuniyeti açısından en iyi 10 devlet üniversitesi arasında olmayı başardık. Bu memnuniyetin yansıması olarak 2021 Yükseköğretim kurumları sınavında en çok tercih edilen Devlet Üniversiteleri sıralamasında 7’inci olduk” dedi.

Öğrenci memnuniyet anketi düzenleniyor

Akademik mezuniyet törenini gerçekleştiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Üniversite sosyal medya hesabından öğrenci genel memnuniyet anketi düzenledi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Değerli öğrencilerimiz, Üniversitemizde daha iyi bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulabilmesi için sizlerin fikirlerinize ihtiyacımız var. Görüş ve önerilerinizi 22 Haziran 2022 tarihine kadar anket.mu.edu.tr adresinden ‘Öğrenci genel memnuniyet’ anketimize katılarak bildirebilirsiniz. Üniversiteniz ile ilgili görüş ve önerilerinizi bildirebileceğiniz 5 dakikalık anketimize henüz katılmamış öğrencilerimizi anketimize katılmayı davet ediyoruz” dedi.