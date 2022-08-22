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Muğla protokolü öğrencileri çiçeklerle karşıladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni 2022-2023 eğitim öğretim yılında kazanan ve kayıt yaptırmak için kent merkezine gelen öğrenciler, Muğla protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

MUĞLA 22.08.2022, 10:25
Muğla protokolü öğrencileri çiçeklerle karşıladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni 2022-2023 eğitim öğretim yılında kazanan ve kayıt yaptırmak için kent merkezine gelen öğrenciler, Muğla protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde gerçekleşen törene, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Artay Yağcı ile Ali Bayrakdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak için gelen öğrencilere protokol üyeleri tarafından çiçek verildi ve toplu olarak hatıra fotoğrafı çekildi.

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