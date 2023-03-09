Muğla Olgunlaşma Entitüsü yaraları sarmaya Gaziantep’e gitti

Muğla Olgunlaşma Entitüsü el emeği ile hazırlanan Muğla halkı ve enstitü personelinden gelmiş olan ayni yardımları depremzede vatandaşlara ulaştırmak için seferber oldu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü; giyim, el sanatları, kilim ve kumaş dokuma alanı usta öğreticileri Gaziantep’in Islahiye ilçesinde kurulacak çadırda afetzedeler için destek ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek. Muğla’dan yola çıkan Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri ile birlikte bölgeye; 2 palet su, 2 palet kadın hijyen malzemesi, 200 adet çocuk iç çamaşırı, 200 adet yetişkin çorap iç çamaşır, 100 adet yetişkin iç çamaşırı, 2 top kumaş, 3 sanayi dikiş makinesi, 2 küçük dikiş makinesi, 2 büyük sahra çadırı, 2 koli kırtasiye ve çocuk etkinlik malzemeleri, 4 koli olgunlaşma enstitüsünde üretilen peluş oyuncaklar, 200 adet olgunlaşma enstitüsünde üretilen uyku tulumu, 2 koli kişisel hijyen malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Muğla Olgunlaşma Entitüsü’nü yaraları sarmaya Gaziantep İslahiye’ye uğurluyoruz. Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren ‘ne yapabiliriz?’ sorusunu sorarak depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için adeta seferber olan, gecesini gündüzüne katıp tezgah başında atölyelerde kışlık kıyafetlerden uyku tulumlarına kadar binlerce ürünü el emeği ile hazırlayıp depremzede kardeşlerimize ulaştıran usta öğreticilerimiz şimdi de gönüllü olarak Gaziantep Islahiye’ye gidiyor. Giyim, kumaş dokuma, el sanatları ve kilim dokuma alanı usta öğreticilerimiz kurulacak eğitim çadırında destek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Yolunuz açık olsun" dedi.