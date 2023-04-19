Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nden depremzede çocuklara bayramlık sürprizi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’ndeki usta öğreticiler tarafından özenle hazırlanan bayramlıklar, depremzede çocukların yüzünü güldürecek.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, deprem sonrasında ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olgunlaşma enstitüsünün usta öğreticileri, deprem bölgesindeki çocukların bayram sevincine ortak olmak, onların yüzlerini güldürebilmek için birbirinden güzel kıyafetler ve oyuncaklar diktiler.

Kız çocukları için bluz ve etek; erkek çocukları için ise gömlek ve şorttan oluşan bayramlık kıyafetler, atölyelerde 30 usta öğreticinin maharetli ellerinde hazırlandı. Bluz, etek, şort ve gömlek olmak üzere her birinden 100’er adet dikilen bayramlık kıyafetlerin yanında 100 adet örme oyuncak da deprem bölgesine gönderilmek üzere özenle paketlendi.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Olgunlaşma Enstitünü ziyaret ederek deprem bölgesindeki çocuklar için bayramlık kıyafetlerin dikildiği atölyeleri gezdi ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün depremin ilk gününden itibaren takdire şayan çalışmalar sergilediğini belirten Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Muğla Olgunlaşma Enstitümüz, meslek liselerimiz gibi yaşadığımız bu zor günlerimizde vatandaşlarımız için kara gün dostu oldu. Kurum çalışanlarımız, yorgunluk nedir bilmeden atölyelerde canla başla ürettiler; depremin yaralarını el ele, gönül gönüle sarmaya çalıştılar. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Her birinin el emeği göz nuru hazırladığı bayramlıklar, çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olacak, her birine bayram sevinci yaşatacak” dedi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş ise "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak deprem bölgesindeki çocuklarımız için "Bu Bayram Sizin Olsun" projesi çerçevesinde bayramlık kıyafetler ve oyuncaklar diktik. Çocuklarımız için hazırladığımız hediye paketlerini Ramazan Bayramı öncesinde bölgeye gönderiyoruz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm usta öğretici ve gönüllülerimizin destekleriyle depremin yaralarının sarılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.