Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’nden Adıyaman’da çocuklara Ramazan eğlencesi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Adıyaman’daki depremzede çocuklar için geleneksel Ramazan eğlencesi düzenliyor. Karagöz ile Hacivat gölge oyunu ve kukla gösterileriyle çocukları eğlendiren usta öğreticiler, geleneksel Ramazan ikramlarıyla ağızları tatlandırıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda depremden etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’a giden Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ekibi, Ramazan ayı etkinlikleriyle hem küçüklere hem büyüklere moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Kurum müdürü ve usta öğreticilerden oluşan gönüllü ekip, çadır kentte düzenledikleri geleneksel Ramazan eğlenceleriyle ve ikramlarıyla çocukların yüzünü güldürüyor.

Depremzedelerin kaldığı çadır kentte, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Koordinasyon Merkezi’nde, Ramazan eğlencesi düzenleyen usta öğreticiler, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz oyununu (Gölge Oyunu) sergiliyor. Eski Ramazanların vazgeçilmez eğlencesi olan Karagöz ve Hacivat’ı izleyen çocuklar, depremin olumsuzluklarından bir nebze uzaklaşarak keyifli anlar yaşıyorlar. Karagöz perdesinden kuklalara, dönem kıyafetlerinden oyun metnine kadar A’dan Z’ye her şeyin usta öğreticiler tarafından hazırlandığı gölge oyunu, yetişkinlerin de yüzlerin de tebessüm oluşturuyor. Aynı zamanda gönüllü ekip, Aşık ile Maşuk, meddah, orta oyunu, kukla gösterileri, Nasrettin Hoca fıkraları, Ramazan hikayeleriyle çocukları buluşturuyor; çocuklarla çocuk olup geleneksel çocuk oyunlarını birlikte oynuyor.

İftar sonrasında da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren usta öğreticiler, Muğla’dan getirilen ocak ve kazanlarda yaptıkları irmik helvası ve Osmanlı macunu yanında Ramazan şerbeti gibi geleneksel lezzetleri de ikram ediyorlar.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün, depremin yaşandığı ilk günden bu yana depremzedeler için gerek deprem bölgesinde gerekse Enstitü çatısı altındaki atölyelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Enstitüde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedelerimiz için yüzlerce malzeme üretirken Bakanlığımız ve Valiliğimiz öncülüğünde Gaziantep İslahiye’de sahra atölye kurarak günlük kıyafetler diktiler, kadınlara dikiş öğreterek halk eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiler. Enstitümüz şimdi de Adıyaman’da depremzede çocuklarımıza moral oluyor. Çadır kentte kurulan çadırlarda geleneksel Ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezi olan Karagöz ve Hacivat’ı çocuklar için sergiliyor, onları depremin olumsuzluklarından bir nebze uzaklaştırarak keyifli anlar yaşatıyorlar. Muğla Olgunlaşma Enstitümüzün değerli çalışanlarına, kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.