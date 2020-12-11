Muğla OBM’de 9,8 Milyon fidan üretildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde bu yıl 10 milyona yakın fidan üretimi gerçekleştirildi. Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğünce 2020 yılında 9 milyon 800 bin adet fidan üretimi yapıldı.

250 değişik türde fidan üretimi Muğla ve Aydın illerinde bulunan 5 fidanlık şefliğinde gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, bölgedeki fidanlıklarda orman teşkilatınca yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra piyasanın ihtiyacını karşılayacak fidan ve süs bitkisi üretiminin de yapıldığını söyledi.

Muğla Fidanlık Müdürlüğünce 2020 yılında en çok üretimi yapılan tür kızılçam oldu. 7 milyon 500 bin adet kızılçam fidanı endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere yetiştirildi. 1 milyon 200 bin adet tıbbi aromatik bitkiler (lavanta, biberiye, adaçayı, kekik vb), fidan üretimi yapıldı. Bunların yanında 300 bin adet fıstıkçamı, 250 bin adet servi türleri, 500 bin adet yabani ve tarımsal meyveli türler (alıç, ahlat, mersin, keçi boynuzu, turunç, kapari, hünnap vb) fidanı üretildi. Ayrıca 50 bin adet aşılı fidan ve yöre ihtiyacını karşılayacak süs bitkileri üretimi yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Fidanlık Müdürlüğümüz bu yıl 10 milyona yakın fidan üretimi gerçekleştirdi. Geleceğe nefes olacak 9 milyon 800 bin adet fidan Muğla ve Aydın’daki fidanlıklarımızda yetiştirildi. Müdüründen şefine, memurundan işçisine emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğünce geçtiğimiz yıl 5,6 milyon fidan üretimi yapıldı. 2021 yılı için ise 9,1 milyon adet fidan üretimi planlandı. Muğla Orman Fidanlık Müdürlüğü 1 müdür ve 1 müdür yardımcısı koordinesinde, 3 fidanlık şefi kontrolünde işçi memur toplam 30 personelle fidan üretimi çalışmalarını yürütüyor.