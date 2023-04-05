Muğla MÜSİAD’dan İsrail’e kınama

İsrail’in Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırı sonrası açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları lanetlediklerini açıkladılar.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunmasını istiyor tüm kurumlarımız ve STK’larımız ile aynı hassasiyetle uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. MÜSiAD olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa mücadelemize en güçlü şekilde devam edeceğiz” denildi.