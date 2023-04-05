Muğla MÜSİAD’dan İsrail’e kınama
İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ, HAREM-İ ŞERİF'İN KUTSİYETİNİ İHLAL ETTİĞİ SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA YAPAN MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD) MUĞLA ŞUBESİ, İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILARI LANETLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR.
İsrail’in Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği, Harem-i Şerif’in kutsiyetini ihlal ettiği saldırı sonrası açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıları lanetlediklerini açıkladılar.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden yapılan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunmasını istiyor tüm kurumlarımız ve STK’larımız ile aynı hassasiyetle uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. MÜSiAD olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa mücadelemize en güçlü şekilde devam edeceğiz” denildi.