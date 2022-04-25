Muğla Müftüsüne yurtdışı görevi

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı nedeniyle yurtdışı vaaz irşad görevi nedeniyle Belçika’ya geçici görevlendirme yapıldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı görevlendirme nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her yıl Ramazan ayı münasebetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşları, soydaşları ve dindaşları, dini konularda bilgilendirmek, irşad etmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurtdışına görevliler gitmektedir. Bu çerçevede 2022 yılı Kadir gecesi ve Ramazan Bayramını kapsayan bir dizi temaslar ve irşad programı çerçevesinde inşallah Belçika’nın Brüksel kentinin Limburg bölgesine gidiyoruz. Başkanlığımız Ramazan ayında kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir tema belirlemektedir. Bu yılki tema ise ‘Ramazan ve Doğruluk’ olarak belirlendi. Yurtdışı temaslarında bu tema ile Cuma Namazı, İftar, Teravih, Sahur, gençlerle buluşma gibi programlarda vaaz ve irşad vazifesini yerine getirecek ve nasipse bayram sonrası Türkiye’ye döneceğiz” dedi.