Muğla Menteşe ile Eskişehir Odunpazarı kardeş belediye oldu

Muğla’nın Menteşe Belediyesi ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin kardeş kent olmasına yönelik protokol, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından Menteşe Belediyesi Başkanlık binasında imzalandı.

Başkan Gümüş: "Eskişehir’deki çalışmaları Menteşe’de uygulamak istiyoruz"

Protokolde konuşan Başkan Gümüş, "Odunpazarı ve Menteşe tarihsel mirasını ve geçmişini koruyan, geleceğini de geçmişin tarihsel yüküyle hazırlayan iki ilçe. Her iki ilçemizde eski kent dokusunda yer alan tarihi evleriyle, sokakları ve caddeleri ile ünlü. Eylül ayındaki meclis toplantımızda tüm partilerin oy birliği ile Odunpazarı ile kardeş şehir olma kararı aldık. 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında önemli projeler yapacağız. Eskişehir’de yapılan çalışmaları Muğla Menteşe’de uygulamak istiyoruz" dedi.

Başkan Kurt: "Tarihi dokuda ortak noktalarımız var"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Biz Odunpazarı Belediyesi olarak Menteşe ile kardeş şehir olmaktan gurur duyduk. Kardeş belediyecilik sadece turizm ziyaretleri ile olmaz. Ortak iş üretebilirsek çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tarihi dokusuyla iki kentin ortak noktaları var. Bu noktada iyi işler yapılabilir. Esas hedef, 2023 yılında ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.