Muğla, Kastamonu’ya desteğe devam ediyor

Sel felaketinde büyük yara alan Kastamonu’ya daha önce 6 Tır, 2 kamyon yardım gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç listesine göre ilave 1 Tır, 1 kamyon daha yardım gönderdi.

Kastamonu’da 11 Ağustos günü yaşanan, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yerleşim yerlerine büyük zarar veren sel felaketinin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye ilk olarak 6 Tır, 2 kamyon yardım gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç listesine göre 1 Tır, 1 kamyon daha yardım gönderdi. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren acil ihtiyaçlarla yüklü kamyon ve tırlarla bölgeye yardım gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu’nun merkezi ile birlikte toplam 7 ilçeye yardım gönderdi.

Sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan malzemeler içerisinde erkek ve kadın kıyafetleri, bebek bezleri ve kıyafetleri, çorap, eşarp, yastık, yorgan, battaniye, pil, el feneri gibi ürünler bulunurken son gönderilen yardım araçlarında özellikle bebek ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik malzemeler gönderildi.

Bölgeye gönderilen 2 Tır 2 kamyon malzeme Kastamonu merkezine, diğer yardım malzemeleri ise Şenpazar, Azdavay, Cide, Bozkurt ve Abana ilçelerine ulaştırıldı.

Başkan Gürün, “Muğla Kastamonu’muzun yanında olmaya devam edecek”

Pandemi salgını, yangınlar, sel felaketi ile kötü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm bu olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umutsuz olmadıklarını, birlik, beraberlikle aşamayacakları engel olmadığını belirtti. Başkan Gürün, “Dünya ve özellikle ülkemiz son yıllarda salgın, yangınlar ve sel felaketleri ile mücadele ediyor. Pandemi sağlık, sosyal, ekonomik olarak birçok sektörü olumsuz etkiledi ve halkımız yine birlik, beraberlikle kenetlenerek bugünleri atlatmaya çalışırken Muğla’mız yangınlar, Kastamonu’muzda sellerle boğuştu. Yangınlar geleceğe mirasımız yeşil ormanlarımızı, ciğerlerimizi bizden alırken sel felaketini yaşayan Kastamonu’da da ne yazık ki birçok vatandaşımızı kaybettik. Acımız her geçen gün katlanarak arttı. Tüm bu felaketlere rağmen Türk Milleti kenetlendi, bir oldu. Yangınlar sonrası Muğla’mıza tüm Türkiye’den destek geldi. Biz yaralarımızı sararken bizden daha fazla zarar gören Kastamonu’muzun da yanında olmalıydık. İlk günden itibaren acil ihtiyaçlarla yüklü kamyonlarımız Kastamonu’ya yola çıktı. Hep ihtiyaç olduğunda Muğla Kastamonu’muzun yanında olmaya devam edecek” dedi.