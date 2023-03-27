Muğla kadın futbol takımı haftayı 3 puanla kapattı

TFF Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden Muğla temsilcisi Ege Yıldızları GSK, Söke deplasmanından üç puanla döndü.

Muğla’nın tek kadın futbol takımı Ege Yıldızları GSK, Söke Latmos Sayrakçı maçından 2-1’ lik galibiyet elde etti.

Maç ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Serkan Şen, ”Kızlarımızı tebrik ediyoruz, araç desteği için Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Kazım Açıkbaş yakıt desteği için Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e teşekkür ederiz. Sponsor ihtiyacımız devam etmektedir. Futbol takımımızın antrenörü Özden Çilek hocamızın kendi özverisiyle oluşturduğu tamamı Muğlalı kızlardan oluşan bir takım ile 3. ligde mücadele ediyoruz, forma tişört sponsorumuz bile yok. Geçen seneki altyapı takımının formalarıyla zor şartlarda 3. ligde ilimizi temsil etmeye çalışan tek Muğla takımıyız, destek bekliyoruz “diye konuştu.