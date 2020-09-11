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Muğla Jandarmasından 628 personelle Covid-19 denetimi

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGESİNDE 628 PERSONELLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ COVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİNDE KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA 99 BİN 880 TL İDARİ PARA CEZASI KESTİ.

MUĞLA 11.09.2020, 09:58
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Muğla Jandarmasından 628 personelle Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs kapsamında alınan yeni kararlar kapsamında Muğla il Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muğla genelindeki tüm ekipler sorumluluk bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri kontrollü sosyal yaşam kuralları kapsamında 186 ekip ve 628 personelle gerçekleştirdiği denetimlerde 226 berber ve güzellik salonu, 23 alışveriş merkezi, 183 ticari taksi, 37 ticari taksi durağı, 10 halk pazarı, 241 toplu ulaşım aracı, 301 kahvehane, 11 hamam ve sauna, 805 lokanta, kafe ve restoran, 13 spor salonu, 77 sahil, 877 konakla tesisi, 13 nikah ve düğün olmak üzere toplamda 3 bin 012 açık alan ve işletme denetlendi.

Denetimlerde tedbirlere uymayan 104 vatandaş ve 43 işletmeye toplam 99 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

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