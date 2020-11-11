Muğla Jandarması 361 litre sahte içki ele geçirdi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği uyuşturucu ve sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Akyaka Karakol ekipleri ile müşterek yapılan istihbari çalışma neticesinde Ula’nın kırsal Çıtlık Mahallesinde G.U. isimli şahsın evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi aldı. Muğla Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına sonrası şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 25 litre etil alkol, 80 litre sahte rakı, 30 litre sahte viski olmak üzere toplam 135 litre sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çok sayıda şişe ve aparat ele geçirildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ula İlçe Jandarma ekipleri tarafından müşterek yapılan istihbari çalışma neticesinde yine Ula’nın kırsal Demirtaş Mahallesinde oturan M.G. isimli şahsın evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi alındı.

Muğla Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından M.G. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 226 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol, 0,5 litre anoson yağı, 15 kilogram anoson tohumu, 6 kilogram kaynatılmış anoson, 1 adet damıtma sistemi, 1 adet huni, 1 adet metal mikser, 1 adet sanayi tipi ocak, 1 adet alkol ölçüm aleti ele geçirildi.

Her iki olayın şüphelileri G.U ve M.G. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.