Muğla İtfaiye Daire Başkanlığına Karyağdı atandı

Yaklaşık 2,5 yıldır Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını yürüten Sezai Koyuncu, emekli olarak görevinden ayrıldı. Başkan Gürün, Koyuncu’yu makamında ziyaret ederek gösterdiği başaralı yönetim ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren emekli Başkan Sezai Koyuncu ise Başkan Dr. Osman Gürün ile zor günlerde omuz omuza yürüdüklerini ve kendine verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Koyuncu, yaşadığımız felaketler bizi birbirimize bağladı. Ekip olarak bir bütün olarak hareket ettik. Başkanımız Dr. Osman Gürün ile yıllardır tanışıyoruz. Bizi her zaman destekledi. İtfaiye ekiplerimizin gelişimi ve büyümesi için her zaman yanımızda oldu. Şimdi aileme daha fazla zaman ayırmak için emeklilik kararı aldım. Tüm mesai arkadaşlarıma ve Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Ziyarette konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Koyuncu’nun 2,5 yıldır yürüttüğü İtfaiye Dairesi Başkanlığında birçok felaketle karşılaşıldığını ve ekiplerin bu afetleri başarıyla atlattığını söyledi. Gürün, “İlk olarak İzmir depremi meydana geldi. Ardından şehrimizin neredeyse her yerinde üst üste büyük orman yangınları yaşandı. Şimdi de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Tüm bu felaketlerde itfaiye ekiplerimiz çok başarılı bir performans gösterdi. Bu nedenle Sezai Başkanımın önderliğinde yürütülen tüm çalışmalar nedeniyle emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sezai Başkanımla birlikte görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Şimdi de almış olduğu emeklilik kararıyla evlatlarına ve ailesine daha fazla zaman ayıracak. Emekleri için kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Gürün, Koyuncu’ya teşekkür plaketi verdi. Sezai Koyuncu’dan boşalan İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 16 yıldır Muğla İtfaiyesinde görev yapan Mehmet Karyağdı atandı.