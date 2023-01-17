Muğla İŞKUR 2022’de 13 bin 485 gencin istihdamına aracılık etti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), nitelikli iş gücünü artırmak için İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde gençlere hem meslek öğretiyor hem de cep harçlığı veriyor. Bu çerçevede 2022 yılında Muğla Çalışma ve İş Kurumu, 13 bin 485 gencin istihdamına aracılık etti.

İstihdama katkı anlamında gerçekleştirdiği projelerle her zaman iş gücünü destekleyen İŞKUR, genç ve nitelikli iş gücü için fırsatlar sunuyor. Gelecek 10 yıl içerisinde öne çıkması planlanan meslekler arasında yer alan İşbaşı Eğitim Programları (İEP) düzenleyen Muğla İŞKUR; istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılmasını hedefliyor.

Muğla İŞ-KUR, “Yenilenebilir enerji teknolojileri teknisyenliği” mesleğinde İşbaşı Eğitim Programı açtı. Muğla’da yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bir firmada, gençler hem bir meslek öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu çerçevede 2022 yılında Muğla Çalışma ve İş Kurumu, 13 bin 485 gencin istihdamına aracılık etti.