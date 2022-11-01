Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde yürütülen “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı” içinde düzenlenen Muğla İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla’da son 2 yılda sağlık turizmi konusunda yapılan çalışmalar, hazırlıklar ve mevcut durum ile yapılan çalışmalar içinde ortaya çıkan Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Kümeleme Projesi ve projenin tanıtılması konularında Muğla Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Esen ve Proje Yöneticisi Dr. Çiğdem Demirci tarafından sunum yapıldı.

Muğla’nın 2022 tanıtım performansının ve sosyal medyadan radyo televizyon gazete, dergi içerikleri ve billboardlara kadar çeşitli mecralarda yapılan tanıtımların değerlendirildiği toplantıda yurt içi ve yurt dışı fuarlarla ilgili gelişmeler detaylı bir şekilde görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy tarafından 2022 yılı faaliyetleri hakkında kurul üyelerine sunum yapıldı

39 ülkede 165 işbirliği yapıldığını belirten Şensoy, Go Türkiye platformundan yapılan çalışmaları detaylıca anlattı. Kültür, Gastronomi, Spor, Deniz, Kum, Güneş faktörlerinin yanında Zengin deneyim çeşidine sahip, herkesin seyahat etmek isteyeceği, eşsiz unsurları olan, mutluluk vaad eden Turk Aegean markasının oluşturulduğunu Muğla tanıtımının yapıldığı reklam filminin dijital mecralarda 200’den fazla ülkede 589 milyon gösterim 220 Milyon izlenme aldığını Tv kanallarında ise 23 bin kez gösterildiğini ifade etti.

Muğla’nın global dergi iletişimi için 17 ülkede 41 farklı mecrada 68 yayın yapıldığını belirten Şensoy, proaktif tanıtım modeli ile çok sayıda insana ulaşarak Muğla’nın tarihi kültürel ve doğal güzelliklerinin aktarıldığını söyledi.

Muğla Turizminin geliştirilmesine yönelik rota çalışmalarından da bahseden Şensoy, Likya Yolu, Zeytin Ağacı Yolu, Karya Yolu ve Türk Egesi (TürkEagean) yolu rotaları için online platform ve broşür çalışmalarının başladığını, rotalarda deneyim zenginleştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy Muğla’nın Sağlık Turizmi çalışmalarını ve Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Merkezi Kümelenme Projesini daha detaylı görüşmek için proje ekibini TGA merkez ofisine davet etti.

Vali Orhan Tavlı Muğla’daki Sağlık Turizmi çalışmaları ve Muğla Sağlık Turizmi Tek Durak Hizmet Kümeleme Projesi için Valilik AB ve Proje ofisine, Başarılı çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ve katılımları nedeniyle kurul üyelerine teşekkür etti.