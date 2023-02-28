Muğla il Müftüsü Çapçı, deprem bölgesine görevlendirildi

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep İslahiye’ye Koordinatör Müftü olarak görevlendirildi.

28 Şubat-12 Mart tarihleri arasında Gaziantep İslahiye’de görev yapacak olan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. Yaşadığımız bu felakette 44 bini aşkın vatandaşımız vefat ederken, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV depremin ilk anından itibaren din görevlisi ve gönüllüleriyle; cenaze techiz, tekfin ve defin hizmetleri, manevi destek, yardımların dağıtımı, mobil mutfakla yemek hizmetleri, yetişkinlere, gençlere ve 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursu hizmetleriyle halkımızın teveccühünü kazanmıştır. Muğla ilimizden bu hizmetlerin yürütülmesi için 178 din görevlimiz bölgeye gitmiştir. Tarafımıza tevdi edilen Gaziantep İslahiye koordinatör müftü görevini layıkıyla yerine getirmeyi, afetzede kardeşlerimize yönelik hizmetlerimizde onların gönüllerine dokunmayı ümit ediyoruz. Devlet millet el ele, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri en kısa zamanda atlatmayı ve yaraları sarmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah bir daha milletimize böyle acılar göstermesin" dedi.

Açıklamanın ardından, Muğla İl Müftülüğü Personeli Dilaver Çakır ile birlikte Yola çıkan Müftü Çapçı’yı il müftülüğü personeli dualarla uğurladı.