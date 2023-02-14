Muğla İl Müftülüğü’nden depremzedelere kitap ve giyecek yardımı

Muğla il Müftülüğünden Muğla’ya gelen depremzedelere Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İlmihal, dua kitapları, dini çocuk kitapları, seccade, tesbih, giyecek yardımında bulunuldu.

Muğla İl Müftülüğü personeli İl Müftüsü Yaşar Çapçı önderliği ve İl Vaizi Gülsüm Toraman koordinesinde deprem bölgesinden Muğla Menteşe’ye gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçları olan, başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere, İlmihal, Dua kitapları, dini çocuk kitapları, seccade, tesbih, giyecek hazırlayarak yurtlara yerleşen vatandaşlara ulaştırıldı.

Çalışmanın ilk gününde açıklama yapan İl Müftüsü Yaşar Çapçı,” 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ili etkileyen yüzyılın en büyük felaketlerinden birinin ülkemizde yaşandığını ifade ederek ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ederim. Bölgenin çok büyük bir acı içinde olduğunu, devletimizin bütün kurumları ile büyük bir özveri ve gayretle çalışmaları koordine ediliyor. Muğla İl Müftülüğü ve TDV Gönüllüleri olarak gerek deprem bölgesinde gerekse Muğla’da bulunan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda da çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. İlimize de bölgeden bir çok vatandaş geldi, buna yönelik il müftülüğü TDV gönüllü hocaları ile birlikte başta Kur’an-ı Kerim, İlmihal Kitapları, Seccadeler, tesbihler, başörtüleri ihtiyaçların giderilmesi hususunda çalışma yapıldı. Başlangıç olan bu çalışmanın il ve İlçe Müftülükleri nezdinde gelen vatandaşlara ulaşması için koordinasyon yapılacak. Çalışmaya katılan tüm personeline teşekkür ederim” ifadesi kullanıldı.